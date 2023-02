Tragödie im Seniorenheim: Alligator fällt Rentnerin an - tot!

Wie der Fernsehsender CBS berichtet, passierte die schreckliche Tragödie am Montag auf dem Gelände einer Wohnanlage für Senioren nahe der Stadt Ford Pierce im US -Bundesstaat Florida.

Immer wieder kommt es zu Begegnungen zwischen Menschen und Krokodilen. Nicht selten verlaufen sie tödlich.

So wurde im August 2022 in Indonesien ein Teenager beim Fischen von einem Krokodil attackiert und getötet. Im Januar desselben Jahres wurde ein Taucher auf Sri Lanka von einer Panzerechse angegriffen und ebenfalls getötet.

Aber auch achtlos ausgesetzte Tiere sorgen für Beklemmen: Erst am Sonntag wurde in einem Park mitten in New York ein knapp 1,50 Meter langer tropischer Alligator entdeckt.