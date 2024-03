Krise in Haiti: Gangs stürmen Knast - Killer ziehen mordend durch die Hauptstadt

Port-au-Prince (Haiti) - In Haiti ist die staatliche Ordnung völlig zusammengebrochen . Marodierende Banden terrorisieren seit Monaten den bitterarmen Karibikstaat. Nun stürmten Bewaffnete das größte Gefängnis des Landes und richteten ein Blutbad unter den Wärtern an. 3700 Straftäter konnten entkommen und ziehen seitdem mordend durch die Hauptstadt.

Inzwischen kontrollieren die Gangs bis zu 80 Prozent der Hauptstadt, berichtet der Sender BBC . Auch der internationale Flughafen ist inzwischen in ihrer Gewalt.

Jetzt scheint der Regierung die Kontrolle über die mehr als 1,2 Millionen Einwohner zählende Stadt endgültig entglitten zu sein, nachdem schwer bewaffnete Angreifer am Wochenende das größte Gefängnis des Landes im Westen der Hauptstadt überfallen hatten, 12 Wärter massakrierten und mehr als 3700 Häftlingen zur Flucht verhalfen.

Haitis Hauptstadt Port-au-Prince versinkt in Chaos und Gewalt. Leichen säumen die Straßen. Wer kann, ist schon längst geflohen.

Er sei bereit, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen, tönt "Barbecue" bereits. "Wir haben beschlossen, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Der Kampf, den wir führen, wird nicht nur Ariels Regierung stürzen. Es ist ein Kampf, der das ganze System verändern wird", ließ der ehemalige Polizist verlautbaren.

Auslöser der jüngsten Gewalt war ein an die Regierung gerichtetes Ultimatum von Gangster Jimmy "Barbecue’" Chérizie (47). Der Boss will die ganze Macht für sich und verlangt, dass die rechtmäßige Regierung um Premierminister Ariel Henry (74) zurücktritt, berichtet CNN .

Wurde das letzte Mal vor vier Tagen in Kenia gesehen: Premierminister Ariel Henry (74) hat keine Kontrolle mehr über weite Teile der Hauptstadt. © SIMON MAINA / AFP

Inzwischen soll der Premierminister das Land verlassen haben, wo er sich aufhält, ist völlig unklar.

Er wurde zuletzt in Kenia gesehen. Finanzminister Patrick Boivert hat im Namen der Regierung den Ausnahmezustand angeordnet.

Der Twitter-Account der Nationalpolizei rief in seinem letzten Post vom Sonntag verzweifelt alle Polizisten und Soldaten des 11,45 Millionen Einwohner zählenden Landes auf, in die Hauptstadt zu kommen, um Widerstand zu leisten. Doch ob die Sicherheitskräfte dazu noch in der Lage sind, ist mehr als fraglich.



Derweil geht das zügellose Morden in Haiti ungehemmt weiter.