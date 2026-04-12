Schnäppchen-Gemälde für das Hundertfache weiterverkauft: Dann folgt die bittere Reue
USA - Beim Stöbern durch Secondhandläden findet man die ungewöhnlichsten Sachen zum Schnäppchenpreis – so auch ein Vintage-Liebhaber aus den USA. Er entdeckte zwei Gemälde für kleines Geld. Als er später herausfand, zu welchen Preisen die Gemälde gehandelt werden, konnte er sein Glück kaum fassen.
Der glückliche Käufer teilte seinen Secondhandfund auf der Social-Media-Plattform Reddit mit anderen begeisterten Vintage-Fans und erntete dafür jede Menge Zuspruch.
Die Aufnahmen zeigen die beiden aufwendig gerahmten Ölgemälde, auf denen jeweils Kaninchen abgebildet sind. Vor allem die Verzierung der Rahmen sorgte bei den Usern für Begeisterung.
Ebenso erstaunt nahmen sie den Preis für die Schätze auf: Im Secondhandladen Goodwill werden die Waren typischerweise nach Gewicht bezahlt, so legte der Käufer lediglich zwei Dollar (umgerechnet rund 1,70 Euro) dafür hin.
Zurück zu Hause stellte er die Kunstwerke bei eBay zur Versteigerung ein. Sogleich kam es zum erbitterten Bieterwettstreit. Am Ende sprang das Hundertfache des Kaufpreises heraus: Für 210 US-Dollar (umgerechnet rund 180 Euro) wechselten die Gemälde den Besitzer.
Knapp 200 US-Dollar brachte der Verkauf ein, wurde danach aber direkt bereut
Auch wenn die Kunstschätze mehr als profitabel verkauft wurden, bereute der Reddit-Nutzer den Verkauf sofort. "Ich brauchte das Geld damals, aber ich wünschte, ich hätte sie noch. Ich denke ständig an sie. Sammeln macht viel mehr Spaß als Verkaufen!", heißt es unter dem Post.
Allerdings bekam er von dem neuen Besitzer nach der Auktion eine liebevolle Nachricht, in der er schrieb, "dass er eines der Gemälde einem Künstler zuschreibt, dessen Werke er sammelt". Die Gemälde scheinen also in guten Händen zu sein.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Reddit/kifflomkifflom