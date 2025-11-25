Lebendig im Sarg: Frau entkommt eigener Einäscherung in letzter Sekunde

Bang Yai (Thailand) - Eine 65 Jahre alte Frau aus Thailand , die fälschlicherweise für tot gehalten wurde, entkam in letzter Sekunde ihrer Einäscherung.

Die Frau wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, als man bemerkte, dass sie noch lebte. © Uncredited/Wat Rat Prakhong Tham/AP/dpa

Wie die Bangkok Post berichtet, wurde die Dame am Sonntag vor ihrer geplanten Feuerbestattung lebend im Sarg entdeckt.

Die Angehörigen hatten den Leichnam der Frau, die am Tag zuvor für tot erklärt worden war, zur Einäscherung zum Tempel Wat Rat Prakongtham in Nonthaburi nahe Bangkok gebracht.

Doch als die Tempelmitarbeiter den Sarg für die letzten Vorbereitungen öffneten, bemerkten sie plötzlich Lebenszeichen.

Die Frau wurde daraufhin umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.