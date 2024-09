Lebensgefahr oder Fake? Mann kriecht in leere Höhle, dann ist er nicht mehr allein

Ähnlich furchteinflößend wirkt Video zwei. In der Hauptrolle: Janković wie er auf einen Baum sitzt, umringt von diesmal gleich zwei Bären, direkt unter ihm. Hatte sich der 22-Jährige wirklich ungewollt in Gefahr gebracht oder war alles nur ein großer Schwindel?

Die Aufnahmen zeigen den Influencer mit Shirt und Shorts in einer Höhle sitzend. Was dann passierte, ist kaum zu glauben: Janković stand plötzlich ein majestätischer Braunbär gegenüber!

Als der Bär seinen Kopf in die Höhle steckte, schien der junge Serbe in der Klemme zu stecken. Am Ende konnte er sich befreien. © Screenshot/Instagram/stefan_jankovich

Laut Daily Star hatte sich Janković im Rahmen einer Challenge für 24 Stunden in einem Wald aufgehalten und sei dabei in der Bärenhöhle gelandet. Am gestrigen Sonntag veröffentlichte Videos lassen allerdings etwas anderes vermuten.

Die Bilder zeigen den Influencer, wie er zusammen mit zwei Bären in einer Art Gehege sitzt, die Tiere streichelt und sogar von Mund zu Schnauze füttert. "Wir sind beste Freunde geworden", kommentierte der Serbe.

Seine Aktion könnte also gar nicht so gefährlich gewesen sein, wie es die Aufnahmen aus der Höhle vermuten lassen. Wahrscheinlich war alles nur halb so wild!

Jede Menge Klicks und neue Follower dürfte der Social-Media-Star trotzdem eingeheimst haben.