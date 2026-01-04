 2.141

Luftraum über Griechenland gesperrt: Massive Störung legt Flugverkehr lahm

Von Takis Tsafos, Alexia Angelopoulou

Athen (Griechenland) - Massive Probleme im griechischen Luftraum! Eine Telekommunikationsstörung hat den Flugverkehr fast vollständig zum Erliegen gebracht.

Passagiere in Griechenland müssen wegen einer Störung an den Flughäfen ausharren. (Archivbild)
Passagiere in Griechenland müssen wegen einer Störung an den Flughäfen ausharren. (Archivbild)  © Socrates Baltagiannis/dpa

Betroffen sind alle Flughäfen des Landes, darunter die internationalen Flughäfen Athen und Thessaloniki. Dies berichtete der griechische Rundfunk (ERTNews) unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Reisende seien per SMS informiert worden.

Nach Angaben der griechischen Behörde für die zivile Luftfahrt, HCAA, liegt das Problem bei den zentralen Funk- und Kommunikationssystemen der Kontrollzentren für den griechischen Luftraum.

Offenbar können die Fluglotsen nicht miteinander kommunizieren.

Auf Flightradar24, einem Online-Dienst zur Flugverfolgung in Echtzeit, ist ein fast leerer griechischer Luftraum zu sehen.

Der Luftraum über dem beliebten Urlaubsreiseziel ist fast leer.
Der Luftraum über dem beliebten Urlaubsreiseziel ist fast leer.  © Screenshot/Flightradar24

Nach Angaben von ERTNews werden alle Flüge Richtung griechischen Luftraum umgeleitet. Wann der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist unklar.

Titelfoto: Montage: Socrates Baltagiannis/dpa, Screenshot/Flightradar24

