Albtraum auf Mallorca: Vier Deutsche sollen Freund vergewaltigt haben

Mallorca/Essen - Vier Deutsche aus Dorsten und Gelsenkirchen müssen sich im Landgericht Essen ( Nordrhein-Westfalen ) wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung an einem Freund aus ihrer Mallorca -Reisegruppe verantworten.

Vier Deutsche sollen auf Mallorca dem Geschädigten eine Wasserflasche eingeführt haben. (Symbolbild) © Clara Margais/dpa

Wie Mallorca Zeitung berichtet, ereignete sich die Tat in der Nacht vom 29. auf den 30. August 2024.



Laut Berichten verschafften sich die zwischen 18 und 50 Jahre alten Angeklagten zuvor über die Rezeption eine zweite Zimmerkarte und gelangten so in das Einzelzimmer des Opfers.

Dieser hatte zuvor Alkohol konsumiert und schlief allein in Boxershorts.

Der 37-jährige Hauptangeklagte soll dem Mann dann die Boxershorts heruntergezogen haben, während die anderen ihn auf den Bauch drehten.

Anschließend soll ihm eine mit Wasser gefüllte Flasche eingeführt und darauf gedrückt worden sein, sodass Wasser austrat. Die Tat wurde zudem gefilmt.