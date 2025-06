Drama am Flughafen Mallorca: Feuer und Verletzte sorgen für Chaos

Palma (Spanien) - Chaos auf Mallorca : Am Samstag kam es zu mehreren Vorfällen, die den Flugverkehr bis Sonntag beeinträchtigen.

Nach wie vor soll es laut Berichten auch am heutigen Sonntag vereinzelt zu Änderungen oder Verspätungen kommen. Reisende werden daher gebeten, sich sicherheitshalber bei ihrer Airline oder dem Flughafenbetreiber Aena über den aktuellen Flugstatus zu informieren.

Nur zwei Stunden später der nächste Vorfall: Ein Kleinbus auf dem Parkplatz vor dem Terminal geriet in Brand. Das Feuer soll ersten Erkenntnissen zufolge auf einer benachbarten Baustelle aus bislang ungeklärten Gründen ausgebrochen sein und anschließend auf das geparkte Fahrzeug übergegriffen sein.

Wie Mallorca Zeitung unter Berufung auf Aussagen von Fluglotsen berichtet, kam es am Samstag gegen 13 Uhr zu einem Kerosin-Leck an einem Flugzeug .

Doch damit nicht genug: Wie am Samstag bekannt wurde, geriet bereits am Vorabend ein Flugzeug auf dem Weg nach Mallorca in starke Turbulenzen. Drei Passagiere im Alter von 20, 26 und 27 Jahren wurden dabei leicht verletzt.

Rettungskräfte nahmen sie direkt nach der Landung in Empfang. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.