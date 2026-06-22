Horror-Hitze schockt Malle-Urlauber: Deutscher bricht in Palma zusammen

Palma (Spanien) - Wer dieser Tage im inoffiziellen 17. deutschen Bundesland weilt, sollte ein echter Sommer-Ultra sein: Auf Mallorca drohen 40 Grad und reihenweise hochtropische Nächte. In Palma überrumpelte die Hitze an diesem Wochenende bereits einen deutschen Urlauber, der beim Bummeln zusammenbrach.

Die Sonne kennt dieser Tage auf Mallorca kein Erbarmen. © dpa | Clara Margais

Am frühen Sonntagnachmittag hat der spanische Wetterdienst Aemet eine Sonderwarnung wegen einer Hitzewelle für Teile des Festlandes und die Balearen veröffentlicht. Diese gilt ab sofort bis einschließlich kommenden Mittwoch (24. Juni).

Durch die extreme Hitze werde in den mittleren Tagesstunden "ein erhebliches Maß an Gefahr erwartet, insbesondere bei Outdoor-Aktivitäten und für gefährdete Personen (fortgeschrittenes Alter, Herz-Kreislauf-Erkrankungen usw.), wobei die Nächte in großen Gebieten ebenfalls sehr warm sein werden", hieß es.

In Andratx im Westen Mallorcas wurden schon am Samstag 38 Grad gemessen, wie die Mallorca Zeitung aktuell berichtet. Auf der anderen Seite, in Cala Ratjada, war es bei 29 Grad hingegen noch erträglicher.

Am Sonntag werden fast überall auf der Insel (außer im Osten) 37 Grad erreicht, im Süden wird gar an der 40-Grad-Marke gekratzt. Bei Mallorca-Services.es ist die Rede von "fast unerträgliche Temperaturen".

Besonders heftig: Die hohen Temperaturen in den Nächten, die vielerorts nicht unter 25 Grad fallen werden.