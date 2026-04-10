Hotel-Speisesaal auf Mallorca eingestürzt: Boden bricht beim Abendessen weg

Mallorca (Spanien) - In einem Hotel auf Mallorca bricht am Donnerstagabend plötzlich der Boden des Speisesaals ein - Stühle, Tische und Urlauber rutschen ab. Zwei Menschen werden dabei verletzt.

Einsatzkräfte rückten nach dem Boden-Einsturz an. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Ajuntament de Calvià

Wie die spanische Zeitung Ultima Hora berichtet, habe sich der Vorfall gegen 21.30 Uhr im Hotel Rey Don Jaime im Urlaubsort Santa Ponça ereignet.

Mehrere Hotelgäste saßen zu dem Zeitpunkt nichts ahnend in dem Speisesaal, wollten ihr Abendessen genießen. Plötzlich brach unter ihnen ein rund 30 Quadratmeter großer Teil des Bodens ein.

Aufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung: Tische und Stühle krachten ineinander, Geschirr lag zerbrochen auf dem abgesackten Boden. Wie das Rathaus mitteilte, rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen sofort an, sicherten den Bereich und prüften die Schäden.

Zwei Menschen mussten mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schreck saß bei den restlichen Urlaubern tief. 70 von ihnen sollen freiwillig ihre Koffer gepackt und das Hotel sicherheitshalber verlassen haben.