Touristensteuer rauf! Malle-Urlaub bald kaum noch bezahlbar?

Mallorca (Spanien) - Dass die Regierung die Nase voll hat vom Massentourismus auf des Deutschen liebster Urlaubsinsel, ist nichts Neues. Jetzt soll auf Mallorca die Touristensteuer angehoben werden. Doch was bedeutet das genau für Reisende?

Wo man hinsieht, auf Mallorca findet man wohl nur wenige nicht überfüllte Strände. © Clara Margais/dpa

Wo sich andere Länder über mehr Tourismus freuen würden, will die beliebte Baleareninsel erreichen, dass weniger Reisende in ihre Heimat kommen. Sogar Demonstrationen haben in diesem Jahr gegen Massentourismus stattgefunden.



Balearen-Ministerpräsidentin Marga Prohens (42) hat daher am gestrigen Mittwoch angekündigt, die Touristensteuer in den Sommermonaten anheben zu wollen.

Man wolle damit aber nicht einfach Geld machen, heißt es in der Mallorca Zeitung, sondern potenzielle Urlauber abschrecken.

Zur Höhe dieser Steuer wurde zunächst noch nichts bekannt. Ein entsprechender Beschluss soll im kommenden Februar veröffentlicht werden. Dieser soll auch weitere Notfallmaßnahmen enthalten, mit deren Hilfe der Massentourismus eingedämmt werden soll.

Klar scheint aber, dass die Erhöhung in den Hauptreisemonaten Juni bis August angewandt werde. In den Wintermonaten Dezember bis Februar hingegen soll der Satz wiederum gesenkt werden.

Die Bewohner Mallorcas sollen von der Anhebung ausgenommen werden, wenn sie eine Unterkunft auf der Insel buchen.