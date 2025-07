09.07.2025 15:05 6.104 Wollte er vom Balkon in den Pool springen? Deutscher Mallorca-Urlauber (†20) stirbt nach Sturz

Ein deutscher Urlauber (†20) stürzte in der Nacht zum Samstag vom dritten Stock seines Hotels auf Mallorca. Er starb am Sonntag an den Folgen des Aufpralls.

Von Isabel Klemt

Palma (Mallorca/Spanien) - Ein deutscher Urlauber (†20) stürzte in der Nacht zum Samstag vom dritten Stock seines Hotels auf Mallorca. Er starb am Sonntag an den Folgen des Aufpralls. Der deutsche Urlauber (†20) war vom Balkon gestürzt. (Symbolbild) © 123RF/morris71 Der 20-Jährige feierte ausgelassen mit seiner Freundesgruppe, als er gegen 2 Uhr morgens gemeinsam mit einem Kumpel ins Hotel Nura Cóndor in Playa de Palma zurückkehrte, wo sie sich ein Zimmer teilten. Während der Freund im Zimmer blieb, ging der junge Mann auf den Balkon. Doch plötzlich war, wie Última Hora berichtet, ein lauter Knall zu hören. Der Urlauber war vom Hotelbalkon gestürzt und schlug neben dem Pool auf den harten Boden auf. Seine Freunde eilten sofort zu ihm und leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Die Sanitäter konnten ihn zunächst auch wiederbeleben. Mallorca Fehlalarm in Ryanair-Maschine auf Mallorca löst Panik aus: 18 Menschen verletzt Mallorca Polizei macht skurrilen Fund: Was am Strand von Mallorca vergraben liegt, ist ungewöhnlich Er wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, wo er trotz intensiver medizinischer Behandlung wenig später seinen schweren Verletzungen erlag. Der Urlauber wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/joseh51 Die Polizei vermutete anfangs, dass sich der betrunkene Deutsche auf das Balkongeländer setzte und das Gleichgewicht verlor. Mittlerweile steht ein missglückter Sprung in den Pool als Theorie im Vordergrund. Die Ermittlungen laufen weiter, um die genauen Umstände des tragischen Unglücks zu klären.

