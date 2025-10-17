Mann schickt seiner Freundin Foto von Kaffeebecher: Was er damit auslöst, ahnt er nicht

Miami (USA) - Der US-Amerikaner Isaac Cohen brachte sich Ende September des vergangenen Jahres ungewollt in eine Liebes-Bredouille . Dabei hatte er seiner Freundin "nur" ein Foto von seinem Eiskaffee-Becher geschickt.

Isaac (l.) und Alex sind mittlerweile ein Jahr zusammen. © Screenshot/Instagram/itssalexalvarez

Dachte er zumindest. Was er nicht wusste: statt eines normalen Fotos hatte er seiner Liebsten Alex ein "Live Foto", also ein Handybild, das zusätzlich zum Standbild auch die Momente direkt davor und danach inklusive Ton aufnimmt, geschickt.

Im Gespräch mit People erzählte Alex jetzt, dass sie zum Zeitpunkt, als die Aufnahme auf ihrem Handy aufgeploppt war, im Büro saß und ihren Ohren kaum trauen konnte.

Auf dem Foto war nicht nur der Kaffeebecher zu sehen, sondern auch Isaacs leise Stimme zu hören: "Ich glaube, sie ist die Richtige", murmelte der Amerikaner ins Handy, während er wohl nichtsahnend auf den Auslöser der Kamera gedrückt hatte.

Für Alex waren die Worte wie Musik, Liebesmusik. Sie sei sich längst sicher gewesen, dass Isaac der richtige Mann an ihrer Seite ist. Jetzt auch seinen Standpunkt zu kennen, habe die junge Frau aus Miami (Florida) auf Wolke sieben katapultiert.