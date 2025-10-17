Mann schickt seiner Freundin Foto von Kaffeebecher: Was er damit auslöst, ahnt er nicht
Miami (USA) - Der US-Amerikaner Isaac Cohen brachte sich Ende September des vergangenen Jahres ungewollt in eine Liebes-Bredouille. Dabei hatte er seiner Freundin "nur" ein Foto von seinem Eiskaffee-Becher geschickt.
Dachte er zumindest. Was er nicht wusste: statt eines normalen Fotos hatte er seiner Liebsten Alex ein "Live Foto", also ein Handybild, das zusätzlich zum Standbild auch die Momente direkt davor und danach inklusive Ton aufnimmt, geschickt.
Im Gespräch mit People erzählte Alex jetzt, dass sie zum Zeitpunkt, als die Aufnahme auf ihrem Handy aufgeploppt war, im Büro saß und ihren Ohren kaum trauen konnte.
Auf dem Foto war nicht nur der Kaffeebecher zu sehen, sondern auch Isaacs leise Stimme zu hören: "Ich glaube, sie ist die Richtige", murmelte der Amerikaner ins Handy, während er wohl nichtsahnend auf den Auslöser der Kamera gedrückt hatte.
Für Alex waren die Worte wie Musik, Liebesmusik. Sie sei sich längst sicher gewesen, dass Isaac der richtige Mann an ihrer Seite ist. Jetzt auch seinen Standpunkt zu kennen, habe die junge Frau aus Miami (Florida) auf Wolke sieben katapultiert.
Liebesgeschichte der beiden US-Amerikaner geht auf TikTok viral
Jetzt stand nur noch eine Frage im Raum: Wie sollte Alex ihrem Freund sagen, was sie da auf dem Live-Foto gehört hatte? Abends, bei einem Glas Wein, habe sie schließlich die Bombe platzen lassen.
Isaac sei schlagartig blass geworden und habe zu schwitzen begonnen. Ihm war die Situation sichtlich unangenehm. Doch nach einem kurzen Moment der Anspannung sagte der Amerikaner das, worauf seine Freundin lange gewartet hatte: "Ich liebe Dich!"
Danach sei alles ganz schnell gegangen: Reisen, die erste gemeinsame Wohnung und schließlich die Veröffentlichung der Liebesgeschichte zum Jahrestag ihres Kennenlernens auf Alex' TikTok-Kanal. Bis heute wurde das Video mehr als zehn Millionen Mal angesehen.
"Ich freue mich auf jeden Tag, den wir zusammen verbringen können. Ehrlich gesagt ist Isaac alles, was ich mir gewünscht habe", sagte Alex.
Titelfoto: Montage: Screenshots/Instagram/itssalexalvarez, Screenshot/TikTok/itssalexalvarez