Mann vergeht sich an Mädchen: Wütender Mob jagt ihn

Ein Mann wurde in Chile nach sexuellen Übergriffen gegenüber einem Mädchen von einem wütenden Mob gejagt und fast gelyncht.

Von Alexander Angierski

Talca (Chile) - Verstörende Szenen spielten sich am Mittwoch in Chile ab. Ein Mann hat sich in einem Geschäft einem kleinen Mädchen sexuell genähert. Sie flehte die Angestellten panisch um Hilfe an. Der Täter wurde gejagt.

Von hinten näherte sich der Triebtäter an! Das Mädchen brachte sich schnell in Sicherheit. © Bildmontage: Screenshot/X/chilenocaera_ (2) Wie die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, näherte sich ein Mann von hinten einem kleinen Mädchen, das gerade in einem Geschäft etwas kaufen wollte. Der Mann großer Statur beugte sich über sie und stützte sich mit beiden Armen neben ihr ab, sodass sie nicht fliehen konnte. In den verstörenden Aufnahmen ist zu sehen, wie ihr die Panik ins Gesicht steigt. Trotzdem versuchte der Perverse, sie links und rechts auf ihre Wangen zu küssen. Das Opfer probierte sich an den Armen der Kassiererin festzukrallen, da es panische Angst bekam. Diese ließ es nicht los, bis eine weitere Angestellte des Geschäfts in die Situation eingriff und das Mädchen in ihre Arme nahm. Aus aller Welt Schock nach Beauty-Behandlung: 17-Jährige erblindet auf einem Auge Der Übergriffige schaute verdutzt umher, weil er wohl selbst nicht begriff, wie abstoßend sein Verhalten war. Danach wollte er sogar noch etwas kaufen und war verärgert, dass man ihn nicht bediente.

Der Täter konnte während einer gesundheitlichen Untersuchung abhauen