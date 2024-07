Mann verliert Hand und beide Beine: Was er jetzt vorhat, ist Abenteuer pur

Doncaster (England) - In 80 Tagen um die Welt? Nicht ganz. Doch was Craig Wood vorhat, ist mindestens genauso abenteuerlich. Der 33-Jährige will als erster Dreifachamputierter allein mit seinem Boot über den Pazifik segeln und damit beweisen, wozu Menschen mit Behinderung fähig sind.