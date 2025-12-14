Schüsse und Panik an weltberühmtem Strand: Zwölf Tote bei Chanukka-Event!

Sydney (Australien) - Dramatische Szenen in Australien : Am berühmten Bondi Beach in Sydney fielen am Sonntagabend (Ortszeit) Schüsse während einer Chanukka-Veranstaltung - dabei sollen mindestens zwölf Personen ihr Leben verloren haben. Viele weitere wurden verletzt. Ein mutmaßlicher Täter konnten wenig später festgenommen werden - ein weiterer wurde erschossen.

Australische Polizeibeamte im Einsatz am Bondi Beach. © DAVID GRAY / AFP

Wie das australische Nachrichtenportal 7 News meldete, fielen die Schüsse gegen 6.50 Uhr. Daraufhin brach an dem berühmten Bade- und Surfstrand eine Massenpanik aus - hunderte Menschen wollten fliehen!

Laut Sydney Morning Herald wurden mehr als 50 Schüsse abgefeuert. "Ich sah mindestens zehn Menschen am Boden liegen und überall war Blut", beschrieb eine Augenzeugin das Chaos.

Im Laufe des Abends sprach die Polizei New South Wales (NSW) von mindestens zehn Toten - darunter einer der Schützen. "Derzeit wird von elf weiteren Verletzten berichtet, darunter zwei Polizisten", hieß es von Seiten der Beamten. "Der zweite mutmaßliche Schütze befindet sich in kritischem Zustand."

NSW-Premierminister Chris Minns (46) korrigierte etwas später: "Bislang wurden mindestens 12 Personen getötet."

Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigten die mutmaßlichen Täter - zwei in Schwarz gekleidete Personen, die mit ihren Waffen auf einer Fußgängerbrücke stehen. In weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie sie augenscheinlich von Beamten festgesetzt bzw. ausgeschaltet wurden.

Eine große jüdische Chanukka-Veranstaltung soll Ziel des Angriffs gewesen sein. "Schüsse bei einer Chanukka-Veranstaltung", schrieb etwa die "Australian Jewish Association" auf X. "Wir haben so oft davor gewarnt, dass es so kommen würde."

