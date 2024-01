Mann nach acht Jahren Knast endlich frei: Doch auf der anderen Straßenseite wartet das Unheil

La Serena (Chile) - In Chile verbüßte ein Mann eine achtjährige Haftstrafe. Doch nach seiner Freilassung wurde er gleich wieder eingebuchtet!

Zu den acht Jahren kommen nun noch ein paar ruhige Jahre hinzu. (Symbolbild) © 123rf/photodiatka

Der Häftling des Gefängnisses von La Serena (Chile) hatte eine achtjährige Haftstrafe abgesessen. Er wurde zu dieser Strafe wegen mehrerer gewalttätiger Verbrechen, einschließlich eines bewaffneten Banküberfalls, verurteilt. Am vergangenen Sonntag wurde er entlassen, doch die so sehnlich erwartete Freiheit kam nicht so, wie er es erwartet hatte.

Nachdem er seine Sachen gepackt hatte, verließ der Mann schließlich nach acht Uhr das Gefängnis. Was er nicht ahnte, war, dass ein Team der PDI (Policía de Investigaciones de Chile) auf der anderen Straßenseite auf ihn wartete, um ihn erneut festzunehmen.

"Dieses Mal haben wir ihn wegen Drogenhandels festgenommen, einer Tätigkeit, die er während seines letzten Jahres im Gefängnis aus seiner Zelle heraus betrieben hat", berichtete Kommissar René Camilo von der Anti-Drogenbrigade.

Nach der Festnahme von zwei weiteren Komplizen, die mehr als hundert Kilo Kokainbase aus Bolivien einschmuggelten, durchsuchten die Detektive ein Haus im Süden von Santiago. Dort fanden die Polizisten eine große Menge Drogen sowie Kriegswaffen.