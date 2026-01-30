Ärztin parkt mit ihrem Porsche vor Kaufhaus: Was sie dann macht, sorgt für Kopfschütteln
Jacksonville (Florida, USA) - Hatte sie das wirklich nötig? Eine Medizinerin aus dem US-Bundesstaat Florida wurde am 23. Januar beim Klauen in einem Kaufhaus erwischt. Ihr weißer Arztkittel ist damit befleckt.
Lindsey Jae Minshew (40) fuhr standesgemäß mit ihrem schwarzen Porsche 911 vor, parkte den Sportwagen laut Polizeiangaben etwa eine halbe Stunde vor ihrem Fehlgriff nahe einem Target-Markt in Jacksonville.
Beim Klauen erwischt wurde die 40-Jährige von einem Mitarbeiter. Laut People soll sich Minshew Waren im Wert von 2.716,61 US-Dollar (rund 2300 Euro) eingesteckt haben.
In der betroffenen Target-Filiale gibt es alles - von Lebensmitteln, über Beauty-Produkte bis hin zu Spielzeug oder Elektroartikel. Was genau die Medizinerin aus dem Laden schmuggeln wollte, ist nicht bekannt.
Für Minshew endete die Diebestour jedenfalls in einer Gefängniszelle auf dem Polizeirevier. Außerdem hagelte es eine Anklage wegen schweren Diebstahls. Einen Tag nach ihrer Festnahme wurde die 40-Jährige vorläufig aus der Haft entlassen.
Lindsey Jae Minshew arbeitet seit 2012 als zugelassene Ärztin
Unklar ist derweil, welche Rolle der schwarze Porsche in dem Fall spielt. Laut Polizei sei der 911er einige Tage nach der Tat als gestohlen gemeldet worden.
Fakt ist - Tracking-Daten sollen es belegen - dass die Ärztin am Tattag mit dem Wagen unterwegs gewesen ist. Zeugenbeobachtungen stützten die Ermittlungen der Polizei.
Ob die Klauerei auch Auswirkungen auf Minshews Mediziner-Karriere haben wird, bleibt abzuwarten. Das Gesundheitsministerium in Florida führt die 40-Jährige derzeit noch als zugelassene Ärztin.
Demnach praktiziere Minshew aktuell unter der Lizenz-Nummer ME116949 am Uniklinikum von Miami. Ihren "Doktor" machte sie an der Universität von Utah, seit Januar 2012 besitzt sie ihre Approbation.
Titelfoto: Montage: Jacksonville Police Department, 123RF/neydt