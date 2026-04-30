Schönheitskönigin (†27) hingerichtet: Partner soll Baby an Leiche gestillt haben

Mexiko - Am 15. April wurde die ehemalige Schönheitskönigin Carolina Flores Gómez (†27) tot in ihrer Wohnung gefunden. Ihre Schwiegermutter steht im Verdacht, die Tat begangen zu haben. Nun offenbart ihr Partner Erschreckendes.

Carolina Flores Gómez (†27) wurde tot in ihrer Wohnung gefunden. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/carolinaff444

Wie Daily Star berichtet, wurde die 27-Jährige mit Schüssen ins Gesicht, in den Hals und in den Kopf getötet. Die Rettungskräfte wurden jedoch erst einen Tag später informiert und konnten nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.

Ihre Schwiegermutter, Erika Herrera, die sich zum Tatzeitpunkt in dem Apartment befand, rückte schnell in den Fokus der Ermittlungen. Ein Video soll zeigen, wie sie die frischgebackene Mutter erschoss. Offenbar handelte sie aus Eifersucht. Seitdem ist sie auf der Flucht.

Nun kommt ans Licht, dass der Ehemann der Getöteten, Alejandro, gegenüber der Polizei ausgesagt haben soll, dass er versucht habe, ihr gemeinsames Kind an ihrem leblosen Körper zu stillen - kurz nachdem sie ermordet worden war.

Berichten zufolge habe er aus Angst gehandelt, das Baby könne sonst vom Jugendamt in Obhut genommen werden.