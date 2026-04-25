Schönheitskönigin per Kopfschuss hingerichtet - Schwiegermutter unter Verdacht
Mexiko - Ein mutmaßliches Familiendrama hält die Polizei in Mexiko-Stadt in Atem. Vergangene Woche war die ehemalige Schönheitskönigin Carolina Flores Gómez (†27) tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Nun gerät ihre Schwiegermutter ins Visier der Ermittler.
Als Rettungskräfte am 15. April in der Luxuswohnung der Familie im noblen Stadtteil Polanco eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.
Wie das People Magazin unter Berufung auf lokale Medien berichtete, wurde die frischgebackene Mutter gezielt durch einen Schuss in den Kopf getötet. Demnach sollen sich zum Zeitpunkt der Tat auch Carolinas Ehemann Alejandro und dessen Mutter Erika Herrera in dem Apartment aufgehalten haben.
Trotzdem sei der Alarm bei den Behörden erst einen Tag später eingegangen: Als Alejandro schließlich den Notruf gewählt habe, soll seine Ehefrau bereits seit 24 Stunden tot gewesen sein.
Hinzu kommen weitere Ungereimtheiten, die bei der Polizei Fragen aufwerfen: So soll das Hauspersonal keine Schüsse gehört und auch keine ungewöhnlichen Vorgänge bemerkt haben.
Dennoch konzentrieren sich die Ermittlungen in dem Fall nicht etwa auf den Ehemann der früheren Miss Teen Universe, sondern auf ihre Schwiegermutter, die als dringend tatverdächtig gilt.
Video im Netz soll Tathergang zeigen
Ein Video, das derzeit im Netz kursiert und für Entsetzen sorgt, stützt die schweren Vorwürfe gegen Carolinas Schwiegermutter.
Laut New York Post soll darauf zu sehen sein, wie die Frau, angeblich aus Eifersucht, mehrere Schüsse auf ihre Schwiegertochter abfeuert.
Kurz darauf betritt der Ehemann des Opfers, mit dem gemeinsamen Baby auf dem Arm, das Bild und will wissen, was gerade vor sich ging. "Nichts", soll seine Mutter daraufhin antworten. Und weiter: "Sie hat mich wütend gemacht. Du gehörst mir und sie hat dich gestohlen."
In welchem Verhältnis die 27-Jährige und ihre Schwiegermutter zueinander standen, ist nicht bekannt. Die Ermittler haben die Wohnung inzwischen nach Spuren abgesucht, Anklage wurde bislang noch nicht erhoben.
Carolina Flores Gómez hatte im Jahr 2017 im Alter von 17 Jahren die Wahl zur Miss Teen Universe Baja California gewonnen.
Titelfoto: 123RF/danielt1994