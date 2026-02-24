Über 60 Tote bei Kartell-Randale in Mexiko: Wächter bei brutalem Angriff auf Gefängnis gestorben

Puerto Vallarta (Mexiko) - Die heftigen Ausschreitungen nach dem Tod des mexikanischen Drogenbosses "El Mencho" haben Kriminelle genutzt, um über 20 Insassen aus einem Gefängnis zu befreien. Ein Wärter wurde im Zuge des Ausbruchs getötet.

In Mexiko regierte am Sonntag die Gewalt. © Diana Marquez/XinHua/dpa

Alle Welt blickte seit Sonntag auf Mexiko, auf den Konflikt zwischen dem enthaupteten Drogenkartell "Jalisco Nueva Generación" (CJNG), auf die brennenden Straßenblockaden und die gebrandschatzten Geschäfte.

Während die Staatsgewalt versuchte, die eskalierte Lage in den Griff zu bekommen, kam es am Rande des Geschehens zu einem brutalen Angriff auf ein Gefängnis in der Küstenstadt Puerto Vallarta.

Unter Berufung auf Angaben der regionalen Regierung im Bundesstaat Jalisco berichtete die mexikanische Zeitung "El Universal", dass ein bewaffneter Trupp am Sonntag insgesamt 23 Insassen aus dem Knast befreit habe.

Dafür seien die Angreifer mit einem Fahrzeug durch die Tore der Gefängnisanlage gebrochen. Anschließend sei unter den Gefangenen eine Meuterei ausgebrochen. Ein Wärter sei dabei getötet worden.

Ob es sich bei den Angreifern oder den entkommenen Insassen um Kartellmitglieder handelt, war bisher noch unklar. Videoaufnahmen in den sozialen Medien sollen eine große Rauchwolke zeigen, die nahe dem Gefängnis aufsteigt.

Nun will das Land wieder zur Normalität zurückkehren.