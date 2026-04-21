Schüsse an Touristen-Hotspot: Mann feuert auf Urlauber - Frau stirbt

Teotihuacan (Mexiko) - Ein Mann hat am Montag in einer beliebten mexikanischen Touristenattraktion das Feuer eröffnet und dabei mehrere Touristen verletzt.

Mehrere Menschen wurden bei der Tat verletzt. © Bildmontage: AFP PHOTO / MEXICAN RED CROSS

Wie das mexikanische Sicherheitskabinett mitteilte, hat am Montagmittag ein bewaffneter 27-jähriger Mann, Julio Cesar Jasso, in der Ruinenstadt Teotihuacán mehrere Touristen angeschossen, dabei wurden 13 Menschen verletzt.

Eine kanadische Touristin erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Inzwischen wurde eine Liste der verletzten Touristen veröffentlicht, von denen sich einige noch im Krankenhaus befinden.

Unter ihnen sind Staatsangehörige aus Russland, den Niederlanden, den USA und Kolumbien, darunter auch ein Kind, das im Beckenbereich von einer Kugel getroffen wurde.

Nach der Tat nahm sich der Angreifer das Leben.

Die historische Anlage gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und zählt zu den meistbesuchten Touristenattraktionen des Landes.