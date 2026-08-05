Vor laufender Kamera erschossen: TikTok-Star stirbt während Livestreams

Culiacán (Mexiko) - In Mexiko ist im von Gewalt geprägten Bundesstaat Sinaloa ein Influencer vor laufender Kamera auf der Straße getötet worden. Bewaffnete hätten in der Stadt Culiacán gezielt auf César Gastélum geschossen, teilten die Sicherheitsbehörden mit.

Der Influencer César Gastélum wurde im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa auf offener Straße erschossen. (Symbolfoto) © Mario Rivera Alvarado/AP/dpa

Die Ermittlungen liefen, um die Verantwortlichen festzunehmen und die Hintergründe zu klären, sagte Präsidentin Claudia Sheinbaum.

Gastélum hatte mehr als 600.000 Follower auf TikTok und veröffentlichte auch auf Kick und anderen Plattformen vor allem humorvolle Beiträge über das tägliche Leben und das Essen in Sinaloa.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls am Dienstagabend stand er mit zwei anderen Männern, als Lieferanten eines App-Lieferdienstes gekleidet, vor einer Fast-Food-Kette, als sich zwei Männer auf einem Motorrad näherten und das Feuer nur auf ihn eröffneten.

Nach der Tötung Gastélums wird laut dem Sicherheitskabinett der mexikanischen Regierung unter anderem ermittelt, ob ein Zusammenhang mit dem Inhalt einiger seiner Beiträge besteht.

Darin sei "auf eine Fraktion einer kriminellen Vereinigung angespielt worden", hieß es in einem Post der Behörde auf der Plattform X. Nähere Angaben dazu wurden nicht gemacht.