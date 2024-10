Model (†27) tot auf Klo von Brauerei entdeckt

Savana Calvos (†27) Todesumstände sind noch nicht abschließend geklärt. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Savana Calvo (2)

Wie der Daily Telegraph berichtete, sei die Leiche von Savana Calvo am vergangenen Mittwoch um 23.30 Uhr (Ortszeit) im "Young Henrys - Craft Brewery and Tasting Bar" in der Wilson Street nach einem wohl "feuchtfröhlichen Abend" aufgefunden worden.

Die Todesursache sei noch nicht abschließend geklärt. Nach Angaben des Berichts stufe die Polizei den Tod des Models jedoch nicht als verdächtig ein. Es gebe derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, hieß es.

Calvos Vater Daniel ist da jedoch anderer Meinung.

Wie er der britischen Tageszeitung erzählte, sei seine Tochter vor ihrem Tod von mehreren Personen bedroht und belästigt worden.