Millionärs-Ehepaar in Beton gegossen: Schockierende Details zum Mord enthüllt

Ein Millionär und seine Frau wurden in Dubai entführt und ermordet - nun kommen weitere Details ans Licht.

Von Isabel Klemt

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Ein Millionär und seine Frau wurden in Dubai entführt und ermordet - nun kommen weitere Details ans Licht.



Roman Novak (†38) soll seinen Reichtum nicht ganz legal aufgebaut haben. © Instagram/Screenshot/t0r Der mysteriöse Fall des russischen Kryptomillionärs Roman Novak (†38) und seiner Ehefrau Anna (†37) hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Zunächst galten beide als vermisst und wurden international gesucht, bis Ermittlungen der Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten ergaben, dass das Paar brutal hingerichtet wurde. Wahrscheinlich, weil die Täter das geforderte Lösegeld nicht erhalten hatten. Wie russische Medien berichten, soll der 38-Jährige seinen Reichtum nicht ganz legal aufgebaut haben. Roman Novak wurde demnach seit Längerem mit Betrugsfällen in Verbindung gebracht und hatte sich dabei offenbar Feinde gemacht. Denn zum Zeitpunkt seines Verschwindens geriet er erneut ins Visier der Behörden: Über 50 Millionen US-Dollar (rund 43 Mio. Euro) sollen unter dem Vorwand geschäftlicher Investitionen von Anlegern abgezogen worden sein.

Roman und Anna wurden in einen Hinterhalt gelockt

Roman (†38) und Anna Novak (†37) wurden getötet. © Instagram/Screenshot/t0r Laut Daily Mail wurde das Paar am 2. Oktober in eine tödliche Falle gelockt. Roman und Anna stiegen demnach in das Fahrzeug eines angeblichen Investors, der vorgab, mit ihnen über neue Geschäftsmöglichkeiten sprechen zu wollen. Doch die vermeintlichen Geldgeber entpuppten sich laut Ermittlern als die späteren Täter. Den Ermittlungen zufolge versuchten sie unter Folter, die Zugangscodes zu Romans Krypto-Wallets zu erzwingen. Sie sollen dort Hunderte Millionen US-Dollar vermutet haben. Roman gab schließlich nach und nannte die Codes. Als die Täter die Wallet überprüften, fanden sie jedoch angeblich nichts. Ob das Vermögen versteckt, ausgegeben oder nie in der behaupteten Höhe existiert hat, ist bisher unklar. Für das Paar bedeutete dies jedoch das Todesurteil.

Täter gossen die Körper des Paares in Beton