Grausames Verbrechen: Millionärs-Paar entführt und zerstückelt

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Ein Millionär und seine Frau wurden in Dubai entführt, ermordet, ihre Leichen in der Wüste zerstückelt und vergraben.

Roman (†38) und Anna Novak (†37) wurden getötet. © Instagram/Screenshot/t0r

Wie das russische Online‑Nachrichtenportal Fontanka berichtet, hatte Roman Novak zuletzt seinen Bekannten geschrieben: "Ich sitze in den Bergen an der omanischen Grenze fest und brauche 152.000 Pfund [rund 170.000 Euro]."

Kurz darauf brach der Kontakt jedoch abrupt ab.

Verwandte in Russland schlugen daraufhin Alarm und meldeten das Paar als vermisst, als dieses sich nicht mehr meldete.

Die Ermittlungen führten die russische Nationalgarde schließlich am Freitag zu einem Verdächtigen sowie mehreren mutmaßlichen Komplizen, die in Russland festgenommen wurden. Alle Angeklagten bekannten sich als unschuldig und befinden sich in Untersuchungshaft.

Den Behörden zufolge sollen die Verdächtigen im Oktober das Ehepaar entführt, erpresst und anschließend getötet haben, weil das Paar das geforderte Lösegeld nicht aufbringen konnte. Die Leichen sollen dann in der Wüste verbuddelt worden sein.