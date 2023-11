"Schwarze Witwe" (†39) raubt Männer aus, dann stürzt sie aus ihrer Wohnung

Es kam zu Dates. Wenn sie es in die Wohnung der in ihren Charme verfallenen Männer schaffte, betäubte sie diese mit Drogen und nahm ihr Hab und Gut mit!

Ihre bevorzugten Opfer waren ältere und wohlhabende Männer, die sie in Clubs oder über soziale Medien kennenlernte.

Die Cops verdächtigten sie offenbar wieder. Warum sie aus ihrer Wohnung fiel, ist zurzeit unklar. © 123rf/adamico

Die Polizei kam ihr allerdings auf die Schliche! Bereits 2019 wurde die Schwarze Witwe wegen früherer Vergehen zu einer dreijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt, was sie aber nicht davon abhielt, weiter zu rauben.

Der DailyMail zufolge entwendete sie zusammen mit ihrer Schwägerin einem Geschäftsmann 70.000 Dollar (etwa 63.850 Euro) und seinen BMW, nachdem sie ihn gefesselt hatten. Im August 2020 ging es deshalb in den Knast!

Jetzt aber ist sie tot. Die mittlerweile freigelassene Sex-Räuberin fiel am Mittwoch aus ihrer Wohnung in der fünften Etage eines Hauses in Buenos Aires.

Dies geschah der Crónica zufolge just in dem Moment, als ein Polizeibeamter bei ihr klingelte, um ihre Wohnung zu durchsuchen.

Die Polizei und forensische Teams untersuchten den Tatort, um festzustellen, ob Novillos Sturz ein Unfall oder Selbstmord war.