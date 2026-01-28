"Kristin" bringt Unheil in den Süden: Zwei Tote in Portugal, Schnee in Spanien

Lissabon (Portugal) - Sturm "Kristin" und Starkregen haben in Portugal zwei Menschenleben gekostet. Das Unwetter hat außerdem heftigen Schaden angerichtet. Laut Rettungskräften waren am Mittwochmorgen mehr als 800.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten.

In der spanischen Hauptstadt hatten Autofahrer am Mittwoch mit ungewohnten Bedingungen zu kämpfen. © Marta Fernández/EUROPA PRESS/dpa

"Kristin" zog in der Nacht zum Mittwoch mit Windspitzen von bis zu 150 Kilometern über das Land. Es kam zu Überschwemmungen, Erdrutschen und blockierten Straßen durch umgeknickte Bäume.

Wegen des Sturms entschieden die Behörden in mehreren Städten, die Schulen am Mittwoch geschlossen zu lassen.



Insgesamt mussten die Rettungskräfte nach eigenen Angaben zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens zu 1500 Einsätzen ausrücken. Ein Mensch starb in einem Vorort der Hauptstadt Lissabon, als sein Auto von einem Baum getroffen wurde.

Ein weiterer Mensch sei "beim Einsturz einer Metallkonstruktion" in Monte Real im Zentrum des Landes ums Leben gekommen.