Autofahrer rast in Radler-Gruppe: Drittes totes Kind nach Albtraum-Crash in den Niederlanden!

Vogelwaarde (Niederlande) - Horror-Unfall in den Niederlanden ! Ein Autofahrer ist am Donnerstagmittag im Südwesten des Landes in eine Gruppe von Fahrradfahrern gerast. Bei dem Crash kamen zunächst drei Menschen ums Leben, darunter zwei Kinder. Im Laufe des Tages verstarb ein weiteres Kind.

Rettungskräfte sind am Unfallort auf der N290 im Einsatz. © dpa/PROVICOM/ANP

Der Unfall passierte in der Nähe des Dorfes Vogelwaarde unweit der belgischen Grenze, wie die Behörden der Provinz Zeeland am Nachmittag mitteilten.

Auf der Straße N290 geriet ein Auto gegen 12.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Laut dem Sender NOS fuhr der Fahrer des Wagens in einer Kurve weiter geradeaus - und krachte schließlich in die Radfahrer.

Behörden zufolge bestand die Gruppe aus 14 Kindern einer Grundschule in Axel und zwei Betreuern, die mit Fahrrädern auf dem Weg zu einer Schulfreizeit gewesen sein sollen.

Zwei der Kinder sowie einer der Betreuer überlebten die Kollision nicht, wie das niederländische Nachrichtenportal NU.nl berichtete. Die vier Verletzten wurden unter anderem per Rettungshubschrauber in Kliniken nach Antwerpen, Gent und Rotterdam gebracht.

Einer von ihnen überlebte den Tag allerdings nicht: Wie die Polizei am Abend bekannt gab, starb noch ein drittes Kind an den heftigen Unfallfolgen.