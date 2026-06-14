Erst Freudentränen, dann brutale Straßenschlacht: Meister-Party eskaliert komplett

New York - Die historische Ekstase über den ersten NBA-Titel nach 53 Jahren eskalierte komplett. Wilde Fan-Horden nutzten die geschichtsträchtige Siegesnacht der " New York Knicks ", um weite Teile von Manhattan in ein Trümmerfeld zu verwandeln. Wo eben noch Freudentränen flossen, regierte plötzlich die pure, rohe Gewalt.

Die Fans zündeten Pyrotechnik und kletterten auf alles, was irgendwie zu erklimmen war. © picture alliance/dpa/AP | Heather Khalifa

Es sind Bilder wie aus einem Actionfilm, die die "New York Post" kurz nach dem Schlusspfiff dokumentierte. Direkt nach dem dramatischen 94:90-Sieg der Knicks über die San Antonio Spurs im fünften Spiel der NBA-Finals explodierte die Megacity in der Nacht zu Sonntag.

Doch die anfängliche Euphorie schlug innerhalb von Minuten in kriminelle Zerstörungswut um. Wie die "New York Post" berichtet, strömten Tausende teils maskierte Randalierer durch Midtown und machten vor allem Jagd auf alles, was mit Recht und Ordnung zu tun hat.

Direkt vor der legendären Arena Madison Square Garden wurde ein Streifenwagen der New Yorker Polizei von einer wütenden Meute umstellt und komplett demoliert. Zwei Randalierer sprangen vor den Augen der johlenden Menge auf die Motorhaube und traten die Windschutzscheibe in Stücke.