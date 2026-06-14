Erst Freudentränen, dann brutale Straßenschlacht: Meister-Party eskaliert komplett
New York - Die historische Ekstase über den ersten NBA-Titel nach 53 Jahren eskalierte komplett. Wilde Fan-Horden nutzten die geschichtsträchtige Siegesnacht der "New York Knicks", um weite Teile von Manhattan in ein Trümmerfeld zu verwandeln. Wo eben noch Freudentränen flossen, regierte plötzlich die pure, rohe Gewalt.
Es sind Bilder wie aus einem Actionfilm, die die "New York Post" kurz nach dem Schlusspfiff dokumentierte. Direkt nach dem dramatischen 94:90-Sieg der Knicks über die San Antonio Spurs im fünften Spiel der NBA-Finals explodierte die Megacity in der Nacht zu Sonntag.
Doch die anfängliche Euphorie schlug innerhalb von Minuten in kriminelle Zerstörungswut um. Wie die "New York Post" berichtet, strömten Tausende teils maskierte Randalierer durch Midtown und machten vor allem Jagd auf alles, was mit Recht und Ordnung zu tun hat.
Direkt vor der legendären Arena Madison Square Garden wurde ein Streifenwagen der New Yorker Polizei von einer wütenden Meute umstellt und komplett demoliert. Zwei Randalierer sprangen vor den Augen der johlenden Menge auf die Motorhaube und traten die Windschutzscheibe in Stücke.
Auf einmal fallen Schüsse am Broadway
Wenig später verlagerte sich das Chaos zum weltberühmten Times Square, wo der Nahverkehr komplett kollabierte. Übermütige Fans kletterten auf Ampelmasten, zündeten Bengalos und stürmten im Mob mehrere Linien- und Schulbusse.
Ein oben ohne feiernder Mann riss unter dem Gebrüll der Menge die Frontverkleidung eines Busses aus der Verankerung und schleuderte die Trümmerteile wie eine Trophäe auf den Asphalt.
Der absolute Tiefpunkt der Nacht spielte sich gegen 2 Uhr morgens ab. Am weltberühmten Broadway fielen plötzlich Schüsse.
Ein 17-jähriger Jugendlicher brach mit einem Durchschuss im linken Fuß auf dem Asphalt zusammen. Während die Masse in Panik flüchtete, raste der Rettungsdienst heran und brachte das Opfer ins Bellevue-Krankenhaus.
Die Bilanz der Nacht ist verheerend: zahlreiche Festnahmen, verletzte Polizisten und ein bitterer Beigeschmack für ein sportliches Wunder.
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