"Niemand kommt, um dich zu retten" - Mann will eigene Frau auf Klippe ermorden

Hawaii (USA) - Empörende Details: Die Frau, die während einer Geburtstagsreise nur knapp einen mutmaßlichen Mordversuch ihres Ehemannes überlebte, sagte am Jahrestag der Attacke im Prozess gegen ihn aus.

Arielle Konig (37) entkam im letzten Moment einen Mordversuch von ihrem Mann Gerhardt. © Facebook/Gerhardt Konig

Arielle und Gerhardt Konig machten vor rund einem Jahr eine Reise nach Oahu (Hawaii), so People.

Arielle wollte einfach nur entspannt ihren Geburtstag feiern - doch Gerhardt, ein Anästhesist auf Maui, hatte andere Pläne. Er führte seine Frau zu einer Wanderung an einer Klippe, wo das Schicksal seinen Lauf nahm.

Einer der Wege soll sehr steil gewesen sein, weshalb die 37-Jährige diesen nicht hinaufgehen wollte.

Arielle beschloss, den Pfad nach einem gemeinsamen Selfie wieder herunterzugehen - da packte Gerhardt sie am Arm. "Ich hab die Schnauze voll von diesem Scheiß", wiederholte sie seine Worte vor Gericht. "Geh zurück", hieß es weiter.

Anschließend soll sich Arielles Ehemann auf sie draufgelegt und probiert haben, sie näher an den Abgrund zu ziehen.

Sie sah auf seine Hand, in der er eine Spritze hielt, und hörte ihn nur eines sagen: "Stillhalten!"

"Fick dich, du bist erledigt", sagte er. "Ich habe deine Scheiße so satt."