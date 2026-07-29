"Hohe Gefährdungslage": Nachbarland prüft Einsatz von Fußfesseln für Gefährder

Österreich - Nach dem Terroranschlag beim Christopher Street Day in Berlin wächst die Debatte über den Umgang mit Gefährdern. Auch im Nachbarland Österreich nimmt die Sorge um die Sicherheitslage zu. Bundeskanzler Christian Stocker (66, ÖVP) prüft nun mögliche Maßnahmen.

Mit diesem Wagen war Abdul B. (†21) in die Menschenmenge gerast. © Sebastian Gollnow/dpa

Es waren schockierende Szenen, als der 21-jährige Abdul B., der dem IS angehört haben soll, am 25. Juli mit einem weißen Wagen in eine Menschenmenge im Großen Tiergarten in Berlin raste, mehrere Menschen verletzte und eine Frau in den Tod riss.

Der Anschlag hat die Angst vor weiteren Angriffen verstärkt und eine neue Debatte über den Umgang mit Gefährdern entfacht.

Laut dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), das sich auf Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) beruft, gibt es in Deutschland derzeit 410 islamistische Gefährder. Auch der Attentäter galt als "Hochrisikoperson" und war den Sicherheitsbehörden bekannt - dennoch konnte der Anschlag nicht verhindert werden.

Der Fall sorgt nun auch in Österreich für neue Diskussionen über die Sicherheitslage. Sylvia Mayer, Leiterin der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, erklärte am Dienstag im Ö1-Morgenjournal, dass aktuell auch in Österreich eine "hohe Gefährdungslage" bestehe. Sie sprach von einer "abstrakten" Bedrohung, die laufend beobachtet werde, und plädierte in diesem Zusammenhang für den Einsatz elektronischer Fußfesseln bei Gefährdern.

Dadurch solle eine gezieltere Überwachung ermöglicht werden. Der Vorschlag stieß unter anderem bei Innenminister Gerhard Karner (58) und Verfassungsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (59) schnell auf Zustimmung, berichtet "Heute".