Gassi-Ausflug endet dramatisch: Uhu krallt sich Chihuahua

Kärnten (Österreich) - Es sollte eine ganz normale Gassi-Runde in Oberkärnten werden - doch für die Besitzer einer kleinen Chihuahua-Hündin nahm der Ausflug eine dramatische Wendung.

Die kleine Chihuahua-Hündin "Nala" wurde von einem Uhu attackiert. (Symbolfoto) © 123RF/zmachacek

Wie die österreichische Tageszeitung "Heute" berichtet, waren Alexander und Melanie Lerchster am späten Abend mit ihrer Mini-Chihuahua-Hündin "Nala" unterwegs, als plötzlich ein Uhu die kleine Hündin packte.

Die eineinhalb Kilogramm schwere Nala wurde von dem Greifvogel einfach hochgehoben - offenbar als potenzieller Snack.

Doch die kleine Hundedame ließ sich das nicht gefallen: Sie biss den Uhu mit all ihrer Kraft, sodass der große Vogel von ihr abließ.

Nala fiel aus niedriger Höhe zu Boden und flüchtete anschließend erschrocken in den Wald.