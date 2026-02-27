Gassi-Ausflug endet dramatisch: Uhu krallt sich Chihuahua
Kärnten (Österreich) - Es sollte eine ganz normale Gassi-Runde in Oberkärnten werden - doch für die Besitzer einer kleinen Chihuahua-Hündin nahm der Ausflug eine dramatische Wendung.
Wie die österreichische Tageszeitung "Heute" berichtet, waren Alexander und Melanie Lerchster am späten Abend mit ihrer Mini-Chihuahua-Hündin "Nala" unterwegs, als plötzlich ein Uhu die kleine Hündin packte.
Die eineinhalb Kilogramm schwere Nala wurde von dem Greifvogel einfach hochgehoben - offenbar als potenzieller Snack.
Doch die kleine Hundedame ließ sich das nicht gefallen: Sie biss den Uhu mit all ihrer Kraft, sodass der große Vogel von ihr abließ.
Nala fiel aus niedriger Höhe zu Boden und flüchtete anschließend erschrocken in den Wald.
Durch den Angriff wurde die Hündin verletzt
Alexander und Melanie suchten daraufhin verzweifelt nach ihrer Hündin und konnten sie schließlich verletzt auffinden. Durch den Angriff hatte Nala tiefe Schnittwunden durch die Krallen des Greifvogels am Körper davongetragen.
Schnell brachten die beiden ihre Hündin in eine Tierklinik, wo die Wunden genäht wurden.
