Schwere Vorwürfe gegen Tiroler Luxushotel "Interalpen": Azubis sexuell belästigt, beschimpft und erniedrigt?

Tirol/Österreich - Zahlreiche Promis , darunter auch Stars von Real Madrid, waren immer wieder Gäste in einem Tiroler Hotel - doch nun wurden schwere Vorwürfe gegen das Luxushotel Interalpen öffentlich: Lehrlinge sollen dort belästigt, verletzt und erniedrigt worden sein.

Das Tiroler Luxushotel "Interalpen" muss sich schweren Vorwürfen stellen. © Can Merey/dpa

Gegen vier Mitarbeiter der Hotel-Gastronomie erhoben ehemalige Koch-Azubis konkrete Anschuldigungen - im Raum stehen sexuelle Belästigung, körperliche Gewalt sowie sexistische und rassistische Beleidigungen. Mit der Zeitschrift Dossier haben sie gesprochen und ihre Vorwürfe mit zahlreichen Dokumenten, Fotos, Videos und Chatnachrichten untermauert.

Konkret ging es um den Küchenchef und drei unter ihm stehende Führungskräfte. Einer der schwerwiegendsten Vorwürfe richtete sich gegen eine Person, die E. genannt wurde - er leitete die Küche des À-la-carte-Restaurants.

Für sein Team habe er eine WhatsApp-Gruppe eröffnet, die er "A la fotzen" genannt habe. Das Profilbild habe einen Mitarbeiter gezeigt, der vor einer entblößten Vulva posiert habe. Eine ehemalige Auszubildende, die hier Lisa genannt wird, warf E. zudem vor, sie monatelang sexuell belästigt zu haben.

In einem Protokoll hieß es nach Lisas Meldung an das Personalmanagement: "'Villa E.' steht zum Bumsen bereit, er schnitzt Gurkenpenisse, macht Sahnestraßen als Anspielung". Zudem habe er eines Nachts betrunken an ihrem Zimmer geklopft und sich nackt ausgezogen, als er hinter ihr stand.

Beide hätten in Mitarbeiterzimmern des Hotels geschlafen - dort habe sich Lisa jedoch nicht mehr sicher gefühlt. Eines Nachts fragte er sie per Chat, ob sie noch auf sein Zimmer kommen wolle. Konsequenzen gab es für E. zunächst nicht - Lisa habe die Situation nicht mehr ausgehalten und kurze Zeit später gekündigt.