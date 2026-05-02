Abzocke in Eisdiele? Mann entdeckt auf Rechnung kuriosen Aufpreis

Wien (Österreich) - Bei den beinahe sommerlichen Temperaturen steigt wieder die Lust auf Eis. So auch bei Österreicher Wolfgang F., der mit einem Bekannten eine Eisdiele in Niederösterreich nahe Wien besuchte. Doch als er nach dem Eisschlecken einen Blick auf die Rechnung warf, wuchs der Ärger.

In einer Eisdiele in Österreich sorgt ein Aufpreis bei einem Kunden für mächtig Ärger. (Symbolfoto) © 123rf/aniruto7o6

Doch von vorn: Bei ihrer favorisierten Eisdiele angekommen, entdeckten die beiden Männer eine "Riesenschlange", wie Wolfgang F. im Gespräch mit "Heute" erzählt. Um die lange Wartezeit zu umgehen, setzten sie sich an einen Tisch im Inneren des Lokals.

Die beiden bestellten sich einen Eiskaffee für 6,90 Euro und einen Joghurtbecher für 8,50 Euro. Nachdem sie ihr Eis aufgeschleckt hatten, verlangte der Österreicher die Rechnung. Doch als er einen genaueren Blick darauf warf, verging ihm die gute Laune.

Auf der Rechnung war neben ihren Schlemmereien noch ein dritter Posten aufgelistet: "Glas Aufpreis" mit jeweils 70 Cent stand auf der Quittung. "Ich bin sofort aufgestanden und habe am Tresen gefragt, ob wir Pfand bezahlt haben", berichtet Wolfgang F. weiter.

Die Antwort überraschte den Mann. Das Personal erklärte ihm, dass die 70 Cent für den Abwasch anfielen. "Das ist bei uns so", hieß es. Für Wolfgang F. komplett unverständlich. "Normalerweise ist das doch im Preis inkludiert."