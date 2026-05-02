HiPP-Erpresser gefasst! Polizei nimmt Verdächtigen in Österreich fest
Eisenstadt (Österreich) - Der mutmaßliche HiPP-Erpresser, der Hunderttausende Eltern in Angst und Schrecken versetzt hat, wurde in Österreich gefasst!
Wie die österreichische Tageszeitung "Krone" berichtet, stürmten Ermittler am heutigen Samstag das Versteck des Verdächtigen in Österreich.
Die Festnahme erfolgte im Zuge länderübergreifender Ermittlungen der "SOKO Glas" im Bundesland Salzburg.
Laut der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um einen 39-jährigen Mann, dem vorgeworfen wird, in Supermärkten Babybrei gekauft, diesen mit Rattengift versetzt und anschließend wieder in die Regale gestellt zu haben.
Von dem deutschen Babynahrungshersteller soll er anschließend zwei Millionen Euro in Kryptowährung gefordert haben.
Fünf der manipulierten HiPP-Gläser wurden gefunden
Seine Fake-E-Mail-Adresse sowie die Videoüberwachung in den Supermärkten wurden ihm dabei jedoch zum Verhängnis und hinterließen entscheidende Spuren, die zu seiner Festnahme führten.
Fünf der manipulierten HiPP-Gläser wurden in Tschechien und der Slowakei gefunden sowie in Schützen am Gebirge im Burgenland sichergestellt.
Sie trugen alle am Glasboden einen weißen Sticker, der von einem roten Kreis umrahmt war. Von einem Glas fehlt jedoch jede Spur.
Sein Motiv ist bislang unklar. Der 39-Jährige werde derzeit verhört.
Erstmeldung: 17.32 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.56 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Tobias Steinmaurer/APA/dpa, 123rf/mino21