HiPP-Erpresser gefasst! Polizei nimmt Verdächtigen in Österreich fest

Eisenstadt (Österreich) - Der mutmaßliche HiPP-Erpresser, der Hunderttausende Eltern in Angst und Schrecken versetzt hat, wurde in Österreich gefasst!

Die Polizei stürmte am heutigen Samstag das Versteck des mutmaßlichen Erpressers. (Symbolbild) © 123rf/mino21

Wie die österreichische Tageszeitung "Krone" berichtet, stürmten Ermittler am heutigen Samstag das Versteck des Verdächtigen in Österreich.

Die Festnahme erfolgte im Zuge länderübergreifender Ermittlungen der "SOKO Glas" im Bundesland Salzburg.

Laut der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um einen 39-jährigen Mann, dem vorgeworfen wird, in Supermärkten Babybrei gekauft, diesen mit Rattengift versetzt und anschließend wieder in die Regale gestellt zu haben.

Von dem deutschen Babynahrungshersteller soll er anschließend zwei Millionen Euro in Kryptowährung gefordert haben.