Freispruch bestätigt! Vater des toten Leon (†6) ist kein Mörder

Innsbruck (Österreich) - Der Freispruch im Mordprozess um den Tod des sechsjährigen Leon, dessen Leiche vor zwei Jahren in einem Fluss in Tirol gefunden wurde, ist rechtskräftig.

Am gestrigen Donnerstag wurde der Vater (39) des toten Leon (†6) freigesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig. © Expa/Johann Groder/APA/dpa

Die Staatsanwaltschaft verzichte auf eine Berufung, teilte ein Sprecher der Anklagebehörde in Österreich mit.

Das Urteil des Schwurgerichts in Innsbruck sei klar ausgefallen. Auch sehe man keinen Hinweis auf Fehler in der Verhandlung und damit keinen Grund für eine Anfechtung vor dem Obersten Gerichtshof (OGH). An dem durch die Geschworenen gefällten Freispruch gebe es somit nichts zu rütteln, so der Sprecher.

Der 39-jährige Angeklagte war von den acht Geschworenen am Donnerstag einstimmig für unschuldig erklärt worden.

Ihm war vorgeworfen worden, seinen geistig beeinträchtigten Sohn Leon im Sommer 2022 in einen Hochwasser führenden Fluss gestoßen und so getötet zu haben.