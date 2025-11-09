Krampus verletzt ins Krankenhaus: 62-Jährige packt ihn an den Hörnern

Keutschach (Kärnten/Österreich) - Ein Krampuslauf in Kärnten wurde von einem unschönen Vorfall überschattet. Eine 62-jährige Zuschauerin zog den Krampus an den Hörnern. Der junge Mann kam ins Krankenhaus.

Der Krampus (20) wurde ins Krankenhaus eingeliefert. (Symbolfoto) © Denes Erdos/AP/dpa

Auch in diesem Jahr waren wieder zahlreiche Menschen ins beschauliche Keutschach (Kärnten) gekommen, um den traditionellen Krampuslauf am Samstag zu erleben.

Mehrere Krampusgruppen mit ihren kunstvollen Verkleidungen zogen durch den Ort. Absperrgitter sollten die Menschenmenge von den Krampussen trennen. Im Bereich des Gemeindeamtes näherte sich ein 20-jähriger Krampus den Zuschauern, wollte sie durch ruckartige Bewegungen erschrecken, hieß es von der Polizei.

Als der junge Mann sich über die Absperrung beugte, langte die 62-Jährige zu. Kräftig packte sie ihn an den Hörnern seiner Maske. Der junge Mann klagte daraufhin über Schulter und Nackenschmerzen, berichtet der ORF.

Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Schwergrades in das UKH Klagenfurt gebracht.

Immer wieder kommt es zu schweren Vorfällen im Zusammenhang mit der beliebten Brauchtumsveranstaltung. So wie im vergangenen Jahr in Tirol, als ein kleiner Junge vor ein Auto gerannt war. Der Krampus hatte ihn zu sehr erschreckt. Zuvor sprengte sich ein anderer Krampus mit Feuerwerk aus Versehen die Hand weg.