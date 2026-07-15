Polizeischülerin (34) stürzt beim Klettern Wasserfall hinab

Umhausen (Österreich) - Im Ötztal hält gerade ein jeder den Atem an: Während einer Übung in der Polizeiausbildung hat eine Schülerin (34) plötzlich den Halt verloren und ist in die Tiefe gestürzt. Bislang fehlt von ihr jede Spur.

Der Stuibenfall ist der höchste Wasserfall in Tirol. (Symbolbild) © 123RF/briste

Wie aus einem Artikel der österreichischen "Kronen Zeitung" hervorgeht, fand am heutigen Mittwoch eine Schulung für Polizeischüler statt, die ebenjene auf das Alpine Gelände vorbereiten sollte.

Dafür sollten die Schüler und Schülerinnen ihr Können auf dem Stuibenfall-Klettersteig im Ötztal unter Beweis stellen. Doch während dieser Übung geschah ein schreckliches Unglück.

Kurz nach 12 Uhr mittags erhielt die Leitstelle einen Notruf. Eine Person sei im Bereich des 159 Meter hohen Wasserfalls abgestürzt und seitdem unauffindbar.

Einige Stunden später gab die Polizei dann bekannt, dass es sich bei der vermissten Person um eine 34-jährige Polizeischülerin handelt, die während ihrer Ausbildung aus bisher "ungeklärter Ursache in den dortigen Wasserfall abgestürzt" ist.