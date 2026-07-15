Vater und Tochter sterben bei Traktorunfall: Vierjährige muss alles mit ansehen
Satteins (Österreich) - Ein schreckliches Unglück erschüttert eine gesamte Gemeinde im Österreicher Landkreis Vorarlberg. Bei einem Unfall mit einem Traktor haben ein Mann und seine Tochter (†6) ihr Leben verloren. Die vierjährige Schwester der Kleinen wurde ebenfalls verletzt.
"Es gibt Einsätze, die uns als Retter an unsere Grenzen bringen – und es gibt Momente, die uns mitten ins Herz treffen und sprachlos zurücklassen." Mit diesen Worten leitet die Feuerwehr Satteins ihren Bericht über den Einsatz vom gestrigen Dienstagnachmittag ein.
Am Dienstagvormittag fuhr ein Mann gemeinsam mit seinen beiden Töchtern auf einem Wiesengelände, als er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Traktor verlor und von der Straße abkam.
Das Gefährt überschlug sich anschließend mehrfach und blieb schließlich einige Meter entfernt hangabwärts liegen. Der Vater und die ältere seiner beiden Töchter konnten nicht mehr gerettet werden.
Sie starben noch am Unfallort infolge ihrer schweren Verletzungen. Die Vierjährige hingegen überlebte das tragische Unglück.
Mädchen musste stundenlang auf Hilfe warten
Doch der tödliche Unfall blieb zunächst unbemerkt. Erst am Dienstagnachmittag wurde der Unfall-Traktor bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Letztere rückte unverzüglich mit einem Großaufgebot an, doch für den Vater und die Sechsjährige kam jegliche Hilfe zu spät.
Wie schwer die Vierjährige verletzt wurde, ist noch unklar.
Titelfoto: Fotomontage: Feuerwehr Satteins