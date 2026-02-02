Schwerer Ski-Unfall in Österreich: Deutscher schwer verletzt zurückgelassen

Bichlbach (Österreich) - Ein 44-jähriger Deutscher zog auf einem flachen Pistenabschnitt seine Schwünge, als er auf einmal von einem anderen Skifahrer erfasst wurde und sich dabei schwer verletzte. Doch dieser scherte sich nicht um den Gestürzten.

Der 44-jährige Deutsche zog nichtsahnend seine Bahnen über die rote Piste, als ihn auf einmal ein Unbekannter von hinten abräumte. (Symbolfotos) © Fotomontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, 123RF/kesu87

Wie die Polizeidirektion Tirol mitteilte, ereignete sich der schockierende Unfall am gestrigen Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr im Skigebiet Bichlbach/Almkopfbahn, das unweit der Zugspitze liegt.

Der 44-Jährige fuhr zu jenem Zeitpunkt auf der roten Piste Nummer 1 zurück in Richtung Tal, als er auf einem flacheren Pistenabschnitt begann, Kurven zu fahren.

Als der Mann gerade zu einem Rechtsschwung ansetzte, bretterte plötzlich ein anderer Skifahrer mit hohem Tempo über die Ski des Deutschen. Der 44-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich schwer, weswegen er wenig später mit einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der unbekannte Raser stürzte nicht und fuhr unbekümmert weiter.