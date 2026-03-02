Skier im Wert von 10.000 Euro: Deutsche Teenager gehen in Skigebiet auf Diebestour

Kaltenbach (Österreich) - Wer Skifahren geht, verlässt sich darauf, dass seine mehrere hundert Euro teuren Ski nach der Pause noch genau dort stehen, wo man sie vor der Hütte abgestellt hat. Doch zwei Teenager aus Deutschland haben dieses Vertrauen ausgenutzt und sind auf Diebeszug gegangen.

Die geklauten Skier im Kofferraum waren allesamt Markenskier von Unternehmen wie Atomic oder Stöckli. (Symbolfoto) © 123RF/carso80

So berichtet die österreichische "Kronen Zeitung", dass am gestrigen Sonntag im Skigebiet Hochzillertal immer wieder Skifahrer ihre Bretter als vermisst gemeldet haben. Die Polizei konnte die Skidiebe jedoch nicht finden, bis schließlich Zeugen eines Raubes die beiden Täter auf dem Parkplatz stellen konnten.

"Mehrere Zeugen hatten zuvor die Weiterfahrt der mutmaßlichen Täter verhindert, indem sie sich vor das Fluchtauto stellten", so ein Sprecher der Polizei in einem Interview mit der Zeitung. Im Auto saßen zwei 18-Jährige aus München, außerdem lagen insgesamt acht Paar Skier mit im Auto.

Der Gesamtwert des Diebesgutes wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. Nach der Festnahme gestanden die beiden Diebe schnell ihre Tat. Trotz ihres Geständnisses droht beiden eine Anzeige.

"Bis dato konnten sechs der acht sichergestellten Skier bereits konkreten Geschädigten zugeordnet werden", erklärt der Polizeisprecher abschließend.