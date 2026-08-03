Unfall am Großglockner: Schneefläche gibt nach - deutscher Urlauber verletzt
Österreich - Was als traumhafte Wanderung am Großglockner in Österreich geplant war, endete für einen Urlauber aus Baden-Württemberg im Krankenhaus.
Wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtet, war der 82-jährige Deutsche allein von der Stüdlhütte in Richtung Erzherzog-Johann-Hütte unterwegs, als es zum Unglück kam.
Unterhalb des Einstiegs zum Klettersteig brach plötzlich eine schneebedeckte Gletscherspaltenbrücke unter ihm ein.
Der Mann stürzte daraufhin rund vier Meter in die Tiefe und blieb auf einer darunterliegenden Schneebrücke liegen.
Da er sich nicht mehr selbstständig aus seiner misslichen Lage befreien konnte, setzte er einen Notruf ab.
Wenig später wurde der Verletzte von der Bergrettung und der Alpinpolizei geortet und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Titelfoto: ALEXANDER KLEIN, - / AFP