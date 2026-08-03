Unfall am Großglockner: Schneefläche gibt nach - deutscher Urlauber verletzt

Österreich - Was als traumhafte Wanderung am Großglockner in Österreich geplant war, endete für einen Urlauber aus Baden-Württemberg im Krankenhaus.

Der 82-Jährige stürzte rund vier Meter in die Tiefe und kam auf einer Schneebrücke zum Liegen. (Symbolbild) © ALEXANDER KLEIN, - / AFP

Wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtet, war der 82-jährige Deutsche allein von der Stüdlhütte in Richtung Erzherzog-Johann-Hütte unterwegs, als es zum Unglück kam.

Unterhalb des Einstiegs zum Klettersteig brach plötzlich eine schneebedeckte Gletscherspaltenbrücke unter ihm ein.

Der Mann stürzte daraufhin rund vier Meter in die Tiefe und blieb auf einer darunterliegenden Schneebrücke liegen.

Da er sich nicht mehr selbstständig aus seiner misslichen Lage befreien konnte, setzte er einen Notruf ab.