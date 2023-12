Perfide Masche: Auf dieser Urlaubsinsel wurden Fluggäste systematisch bestohlen!

"Die Inhaftierten nutzten ihren Status als Flughafen-Angestellte aus. Beim Umladen der Koffer in die Laderäume des Flugzeugs erfolgte das Be- und Entladen langsamer und mit größerem Abstand zwischen ihnen", heißt es seitens der Polizei.

Sie waren als Mitarbeiter am Flughafen Teneriffa-Süd tätig, wo zuletzt die Beschwerden von Reisenden aufgrund von Diebstählen zunahmen. Betroffen waren dabei aufzugebende Gepäckstücke von Fluggästen verschiedener Nationen.

Wie die "Guardia Civil" mitteilte, wird derzeit gegen 14 Personen wegen Raubes, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ermittelt.

Die Polizei zeigt das gesamte Ausmaß der Beute-Touren. © Guardia Civil

Nach der erfolgreichen Beute-Tour seien die Koffer jeweils wieder verschlossen worden. Anzeichen von Manipulation hätte es nicht gegeben.

"Damit niemand diese Verbrechen bemerken konnte, platzierten die Häftlinge die Koffer als Brüstung an der Zugangstür und brachten sogar Sicherheitsvorhänge an, die eigentlich zur Sicherung des Gepäcks gedacht sind", so die Behörde.

Die Täter seien systematisch vorgegangen. Hierarchisch strukturiert hätte jede Person eine konkrete Funktion gehabt - von der Auswahl der Flugzeuge, dem Verstecken des Diebesguts bis hin zum Verkauf der Beute im Internet und bei Juwelieren.

"Bei Durchsuchungen von Schließfächern, Wohnungen und Fahrzeugen wurden insgesamt 29 hochwertige Uhren, 120 Schmuckstücke (Gold und Edelsteine), 22 hochwertige Mobiltelefone, elektronische Geräte, 13.000 Euro Bargeld sowie ein hochwertiger Wagen beschlagnahmt", gab die Polizei bekannt.