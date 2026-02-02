Frau schläft Monate auf Grab ihres Mannes: Die Reaktion eines Polizisten geht ans Herz

Ein Polizist aus Syracuse (USA) half einer obdachlosen Frau, die seit Monaten auf einem Friedhof auf dem Grab ihres toten Mannes schlief.

Von Marcus Scholz

Syracuse (USA) - Polizist Jamie Pastorello (33) saß gerade in seinem Streifenwagen und erledigte Papierkram, als er auf eine Frau aufmerksam wurde, die eine Kiste Lebensmittel auf dem Kopf balancierte. Das Gehen fiel ihr schwer, die Kälte tat an jenem Dezembertag des vergangenen Jahres ihr Übriges.

Nachdem Polizist Jamie Pastorello (33) die damals noch obdachlose Rhea Holmes (55) in seinem Streifenwagen mitgenommen hatte, wollte sie unbedingt ein Foto mit ihm machen. Was danach kommen sollte, ahnte die 55-Jährige nicht. © Screenshot/Facebook/Syracuse Police Department "Ich wusste es damals noch nicht, aber Rhea war auf dem Weg zum Friedhof", schreibt der 33-Jährige auf der Spendenplattform "GoFundMe". Als Polizeibeamte von Syracuse im US-Bundesstaat New York diese Zeilen verfasste, waren er und die damals noch Obdachlose Rhea Holmes (55) bereits ziemlich beste Freunde. Pastorello bot der 55-Jährigen seine Hilfe an, nahm die ihm Unbekannte im Polizeiauto mit. Dort konnte sie sich aufwärmen - und erzählte ihm ihre Geschichte. Aus aller Welt Nach Chaos-Sturm "Kristin": Männer sterben bei Dach-Arbeiten Holmes war unterwegs, um ihren kürzlich verstorbenen Vater und ihren bereits fünf Jahre toten Ehemann (†69) zu besuchen. Dass sie nach den Schicksalsschlägen alles verloren hatte, erwähnte sie nicht. Auch nicht, dass sie seit Monaten nachts auf dem Grab ihres Mannes schlief.

Polizist Jamie Pastorello krempelte das Leben einer Obdachlosen komplett um

Das Grab ihres geliebten Mannes Mike. Rhea schmückte es sogar während der Weihnachtszeit. © Screenshot/Facebook/Rhea Holmes