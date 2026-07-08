Tödliche Zara-Hose? Kundinnen berichten weltweit von teilweise heftigen Verletzungen
Berlin - Wer sich diesen Sommer nicht unbedingt mit Knochenbrüchen oder blutigen Wunden "schmücken" möchte, sollte offenbar um diese Hose einer spanischen Modekette einen großen Bogen machen. Dieser Meinung sind zumindest zahlreiche Kundinnen weltweit, die regelrecht Opfer des Kleidungsstücks wurden und den Artikel sogar als "tödlich" bezeichnen.
Rein optisch macht die "weit fließende Hose" von Zara einiges her: Die schimmernde Unterbekleidung wird auf der Website des Unternehmens in sechs sommerlichen Farben für 25,95 Euro angeboten und besticht mit dem modernen weiten, lockeren Schnitt.
Doch genau der wird aktuell offensichtlich sehr vielen Frauen zum absoluten Verhängnis: Sucht man im Netz nach "Zara Hose", tauchen massenhaft Videos auf, die Frauen beim oder nach dem Sturz samt ihren Verletzungen zeigen. Und anscheinend haben alle "Opfer" etwas gemeinsam - sie trugen bei ihren Unfällen alle das Kleidungsstück der beliebten Modekette.
Die gewählte Farbe oder die Größe der jeweiligen Trägerinnen scheinen dabei völlig irrelevant - egal ob in Braun, Rosa oder Weiß: die Kundinnen stolpern allesamt über die weit geschnittenen Hosenbeine.
Neben blutig aufgeschlagenen Knien klagen die Betroffenen über blaue Augen, Wunden am Ellbogen und teilweise über gebrochene Knochen. Eine Userin landete nach ihrem Erlebnis mit der Zara-Hose sogar völlig lädiert im Rollstuhl.
Kundinnen fordern Warnhinweis auf Zara-Hose
"Zara, ihr MÜSST unbedingt einen Warnhinweis an dieser Hose anbringen – ich hätte fast ein neues Gebiss gebraucht", schreibt eine TikTokerin, die einen heftigen Sturz hinter sich hat, der von einer Überwachungskamera gefilmt worden ist.
"Meine absolute Lieblingshose, aber ich bin beim Tragen schon gefühlt achtmal fast gestorben", jammert eine andere Kundin mit aufgeschlagenen Knien.
Manche Opfer versuchen auch andere Kundinnen vor der hübschen Stolperfalle zu warnen oder raten dazu, zumindest einen Helm aufzusetzen.
Wieder andere bitte die Nutzer im Internet, sie in ihr Gebet einzuschließen: "Bitte betet für mich: Ich trage gerade die lebensgefährliche Zara-Hose in Kombination mit Flip-Flops zur Arbeit."
Wie viele "Opfer" der Artikel bisher eingefordert hat, ist nicht bekannt. Da aber schon allein auf der Produktseite der deutschen Website von Zara der Hinweis "Nur noch wenige Artikel" angezeigt wird, kann man damit rechnen, dass sich die Hose extrem gut verkauft hat und sehr viele Frauen diesen Sommer damit herumlaufen.
TAG24 hat Zara um ein Statement gebeten.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/gghayds, Holly Gilmer, agsssss91