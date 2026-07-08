Tödliche Zara-Hose? Kundinnen berichten weltweit von teilweise heftigen Verletzungen

Berlin - Wer sich diesen Sommer nicht unbedingt mit Knochenbrüchen oder blutigen Wunden "schmücken" möchte, sollte offenbar um diese Hose einer spanischen Modekette einen großen Bogen machen. Dieser Meinung sind zumindest zahlreiche Kundinnen weltweit, die regelrecht Opfer des Kleidungsstücks wurden und den Artikel sogar als "tödlich" bezeichnen.

Diese Kundin posierte noch stolz mit ihrem Outfit vor dem Spiegel, ehe sie kurze Zeit später über die berüchtigte Zara-Hose stolperte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/gghayds

Rein optisch macht die "weit fließende Hose" von Zara einiges her: Die schimmernde Unterbekleidung wird auf der Website des Unternehmens in sechs sommerlichen Farben für 25,95 Euro angeboten und besticht mit dem modernen weiten, lockeren Schnitt.

Doch genau der wird aktuell offensichtlich sehr vielen Frauen zum absoluten Verhängnis: Sucht man im Netz nach "Zara Hose", tauchen massenhaft Videos auf, die Frauen beim oder nach dem Sturz samt ihren Verletzungen zeigen. Und anscheinend haben alle "Opfer" etwas gemeinsam - sie trugen bei ihren Unfällen alle das Kleidungsstück der beliebten Modekette.

Die gewählte Farbe oder die Größe der jeweiligen Trägerinnen scheinen dabei völlig irrelevant - egal ob in Braun, Rosa oder Weiß: die Kundinnen stolpern allesamt über die weit geschnittenen Hosenbeine.

Neben blutig aufgeschlagenen Knien klagen die Betroffenen über blaue Augen, Wunden am Ellbogen und teilweise über gebrochene Knochen. Eine Userin landete nach ihrem Erlebnis mit der Zara-Hose sogar völlig lädiert im Rollstuhl.