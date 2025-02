Jahrelanger Missbrauch: Kinder von Ruby Franke packen über Horror-Erziehung aus

Der 20-Jährige erinnerte sich an Zeiten, als Ruby hinter der Kamera ausrastete, ihn "schlug, peitschte und mit dem Gürtel meinen Hintern versohlte".

Auch er selbst kam zu Wort: Chad gab an, dass der Missbrauch immer vor den Kameras versteckt wurde. Denn die 43-Jährige führte zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Jodi Hildebrandt (55) jahrelang einen erfolgreichen YouTube-Kanal über ihr Familienleben.

"Er bekam eine blutige Nase, und ich brachte ihm Toilettenpapier und wusste nicht wirklich, was ich tun sollte", fügte sie hinzu.

Sie fühlte sich immer schlecht, wenn ihr Bruder Chad (20) "in Schwierigkeiten geriet".

Wie People berichtet, spricht die 22-Jährige in einer neuen Doku-Serie des US-amerikanischen Streaminganbieters " Hulu " über ihre Erfahrungen.

"Ich habe geholfen, das Blut von den Wänden zu wischen", so Shari Franke (22), als ihr Bruder "wirklich schlimm" geschlagen wurde.

Ruby Franke (43, l.) wurde im August 2023 für ihre schrecklichen Taten verhaftet. © Sheldon Demke/Pool St. George News/AP/dpa

Daraufhin machte sich Shari immer wieder Sorgen um die Sicherheit ihrer hinterbliebenen Geschwister, versuchte sogar selbst, das Jugendamt zu alarmieren - doch trotz einer gründlichen Untersuchung blieb dies erfolglos.

Auch ihre Fans machten sich schon lang Sorgen um das Wohlergehen der Sprösslinge, da Ruby ihre meist fragwürdigen Erziehungsmethoden auf Social Media teilte.

So gab der damals 15-jährige Chad einst in einem Video an, dass er ganze sieben Monate auf einem Sitzsack schlafen musste.

Doch nachdem ein anderes unterernährtes Geschwisterkind bei einem Nachbarn Hilfe gesucht hatte, konnten die Bloggerin und Jodi Hildebrandt letztendlich festgenommen werden.

Ruby und ihre Geschäftspartnerin bekannten sich Ende 2023 in vier Fällen der schweren Kindesmisshandlung schuldig, im Februar 2024 wurden sie verurteilt. Noch ist nicht sicher, wie lange die beiden Frauen ins Gefängnis müssen, doch eine Strafe von bis zu 30 Jahren sei denkbar.

Wann genau diese Dokumentation über die 43-Jährige in Deutschland erscheinen wird, steht noch nicht fest.