Braut überlässt Trauzeugin den Vater-Tochter-Tanz: Der Grund bricht allen das Herz

Kalifornien - Das Programm einer Hochzeit in den USA nahm eine unerwartete Wendung, als die Braut kurz vor dem Vater-Tochter-Tanz eine rührende Entscheidung traf, die ihre Trauzeugin sofort zum Weinen brachte.

Trauzeugin Brittney Chun war zu Tränen gerührt, als sie hörte, was die Braut geplant hatte. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/britt.chun

Die malerische Hochzeit von Mahealani Chun Wilson und ihrem Partner Bobby in dem kalifornischen Weinberg war an jenem Aprilabend programmtechnisch an dem Punkt angelangt, der meistens ein sehr emotionaler Moment ist: Der Vater-Tochter-Tanz war an der Reihe.

Vor diesem wichtigen Programmpunkt schnappte sich Braut Mahealani plötzlich das Mikro. Zunächst dankte die US-Amerikanerin ihren Eltern für alles, schwenkte dann aber rasch um und richtete ihr Wort an ihre Schwägern Brittney, die gleichzeitig auch ihre Trauzeugin und beste Freundin ist.

"Ich habe lange überhaupt, wie ich ihr zeigen kann, wie sehr ich sie schätze", so die Braut. "Und deshalb möchte ich meinen Vater-Tochter-Tanz mit ihr teilen." Bei diesem Satz ist es um die eh schon sehr gerührte Brittney geschehen und die Tränen beginnen zu laufen.

Zum Song "Count on Me" von Sänger Bruno Mars geht für die junge Frau dann ein großer Traum in Erfüllung.