Blutige Geiselnahme in russischem Gefängnis: Mehrere Tote und Verletzte!

Mutmaßliche Terroristen des "Islamischen Staat" nahmen in einer Strafkolonie im Süden Russlands mehrere Geiseln. Nicht alle überlebten den blutigen Angriff.

Von Emma Schwarze

Wolgograd - Ausnahmezustand in russischer Schwerverbrecher-Haftanstalt! Mutmaßliche Terroristen des "Islamischen Staat" (IS) nahmen in einer Strafkolonie im Süden Russlands mehrere Geiseln. Nicht alle überlebten den blutigen Angriff.

Bei einem Gefangenenaufstand mit Geiselnahme in einer russischen Haftanstalt für Schwerverbrecher sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. © Uncredited/Russian Rosguardia (National Guard) Telegram Channel/AP/dpa Eigentlich soll die IK-19 Hochsicherheitsstrafkolonie in der Stadt Surowikino (Region Wolgograd) die Bevölkerung vor den rund 1200 gefährlichen Häftlingen schützen. Am Freitag zettelte jedoch eine Gruppe Insassen während einer Sitzung der Disziplinarkommission einen Gefängnisaufstand an und tötete mehrere Menschen. Laut der russischen Strafvollzugsbehörde FSIN nahmen vier Angreifer insgesamt acht Gefängnisangestellte und vier weitere Insassen als Geiseln. Darunter sollen laut der britischen BBC auch der Gefängnisdirektor und sein Stellvertreter gewesen sein. "Die Täter fügten vier Angestellten Messerstiche unterschiedlicher Schwere zu", erklärte die FSIN auf Telegram. Die genaue Zahl der Opfer schwankt zwischen den Medienberichten. "Zwei Verletzte sind in kritischem Zustand", teilte der Chef der regionalen Gesundheitsbehörde, Anatoli Sebeljew, mit. Russland Nawalny-Witwe reagiert entsetzt auf russisches Dokument: Daran soll Alexej gestorben sein Die Nachrichtenagentur dpa schreibt unter Berufung auf die Gefängnisbehörde von drei getöteten Geiseln. Vier weitere Personen, drei Wärter und ein Häftling seien demnach verletzt worden, konnten aber vor den Geiselnehmern fliehen. Die Häftlinge hatten die Geiselnahme offenbar "gut vorbereitet und geplant", zitiert die russische staatliche Nachrichtenagentur TASS eine anonyme Strafverfolgungsquelle.

Kämpfer wollten Rache: Spezialkräfte schalten Geiselnehmer aus