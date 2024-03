17.03.2024 14:44 660 Julia Nawalnaja bei Demo gegen Putin in Berlin - Tausende Russen wollen wählen

An Protesten gegen den russischen Präsidenten Putin nahe der Botschaft seines Landes in Berlin hat am Sonntag auch Julia Nawalnaja teilgenommen.

Berlin/Moskau - An Protesten gegen den russischen Präsidenten, Wladimir Putin (71), nahe der Botschaft seines Landes in Berlin hat am Sonntag auch Julia Nawalnaja (47) teilgenommen, die Witwe des toten Kremlgegners Alexej Nawalny (†47). Julia Nawalnaja (47, r), Witwe von Alexey Nawalny, steht am Rande einer Demonstration in der Nähe der russischen Botschaft in Berlin. © Weronika Peneshko/dpa Nawalnys Team veröffentlichte am Nachmittag auf Telegram Aufnahmen, die Nawalnaja in Begleitung von Sprecherin Kira Jarmysch inmitten einer Menschenmenge auf der Wilhelmstraße zeigen. Zu sehen ist auch, wie Nawalnaja von einer Frau umarmt wird. Dazu schrieb das Team die Worte "Mittag gegen Putin" - unter diesem Motto waren die Proteste anlässlich der am Sonntag endenden Präsidentschaftswahl in Russland angekündigt worden.

Nach Polizeiangaben beteiligten sich an der Demonstration rund 800 Menschen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten riefen "Sieg für die Ukraine! Freiheit für Russland!", "Nawalny ist ein Held Russlands" und "Putin ist illegitim". Zahlreiche Menschen schwenkten Fahnen in Weiß-Blau-Weiß, was die neuen Farben eines freien Russlands sein sollen, wie Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagten. Präsidentenwahl in Russland von Betrugsvorwürfen überschattet Tausende in Deutschland lebende Russen standen am Sonntag vor der russischen Botschaft in Berlin an, um wählen zu gehen. Auch Julia Nawalnaja (47, M) wollte ihre Stimme abgeben. © Weronika Peneshko/dpa Direkt nebenan standen nach Angaben der Polizei rund 2000 Menschen in einer Schlange vor der russischen Botschaft, um wählen zu gehen. Auch Nawalnaja und der im Exil in Großbritannien lebende Unternehmer und Kremlkritiker Michail Chodorkowski (60) reihten sich ein, wie auf Videos auf der Plattform X zu sehen war. Eine Wählerin stand gegen Mittag schon zwei Stunden an. Die Präsidentenwahl ist von Betrugs- und Manipulationsvorwürfen überschattet. Einen Monat nach dem Tod Alexej Nawalnys und mehr als zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine will sich Kremlchef Putin seine fünfte Amtszeit sichern. Er steht schon im Vorhinein als Sieger fest und dürfte sich ein Rekordergebnis bescheinigen lassen.

